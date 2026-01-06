في قضية الفيديوهات.. قرار جديد بشأن محاكمة البلوجر "نورهان حفظي"

كتب- أحمد عادل

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ"نورهان حفظي"، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام، إلى جلسة 26 يناير الجاري.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على الشبكة المعلوماتية، مقابل حصولها على أجر مادي، وفقًا لما جاء بأوراق التحقيق.

كما بينت التحقيقات أنها أنشأت وأدارت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية، بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

