قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يوجه رسالة إلى جموع الناخبين من رجال ونساء، شيوخًا وشبابًا، قائلاً: "لا تفرطوا في واحد من أهم حقوقكم التي كفلها لكم القانون، ألا وهو حق التصويت والاقتراع".

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، لمتابعة سير التصويت في جولة الإعادة التي تُجرى في 27 دائرة انتخابية سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها بأحكام نهائية وباتة: "كونوا على يقين أن التصويت والاقتراع النابع من إرادة حرة هو أساس الممارسة الديمقراطية الحقيقية".

وأكمل: "لا تسمحوا لأي شخص أو جهة بالتأثير على إدارتكم في الانتخابات، وتأكدوا أن من يلجأ إلى هذه الممارسات لن يكون صوته معبرًا عن مصالحه وقضاياه وهمومه".

وختم بالقول: "كونوا مطمئنين أننا في الهيئة الوطنية للانتخابات نعمل لهدف واحد فقط، وهو حماية الاقتراع وضمان إدارة عملية التصويت بشكل نزيه وشفاف".

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية لحسم 49 مقعدًا فرديًا، تشمل محافظات: الجيزة (6 دوائر، 10 مقاعد)، الفيوم (دائرة واحدة، 3 مقاعد)، المنيا (5 دوائر، 13 مقعدًا)، أسيوط (3 دوائر، 9 مقاعد)، الوادي الجديد (دائرة واحدة، مقعد واحد)، سوهاج (دائرة واحدة، مقعدين)، الأقصر (دائرتان، 2 مقعد)، أسوان (3 دوائر، 3 مقاعد)، الإسكندرية (دائرة واحدة)، والبحيرة (4 دوائر، 5 مقاعد).

يتم التصويت من خلال أكثر من 2,230 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي الناخبين نحو 14.9 مليون ناخب، في إطار متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.