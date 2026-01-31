الداخلية تكشف ملابسات وفاة عامل في مشاجرة بالزاوية الحمراء



كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة ووفاة أحد أطرافها بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بتاريخ 26 من الجاري، تبلغ قسم شرطة الزاوية الحمراء بحدوث مشاجرة بين طرف أول (عامل توفى متأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالبطن) وطرف ثانٍ (عامل ونجله)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهم لخلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وأمكن ضبط الطرف الثاني وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة ذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور