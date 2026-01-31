مقتل 10 جنود في عدة هجمات مسلحة في إقليم بلوشيستان الباكستاني

د ب أ

ذكر مسؤولون اليوم السبت، أن عشرة جنود على الأقل و88 إرهابيا قتلوا في اشتباكات عنيفة في جنوب غرب باكستان، وسط ارتفاع عدد الحوادث الإرهابية في البلاد.

وقُتل المسلحون في أكثر من 12 موقعا في إقليم بلوشيستان المضطرب، مستهدفين قوات الأمن بالإضافة إلى مدنيين.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية د ب أ: "قتلت قوات الأمن 37 إرهابيا صباح اليوم. وقُتل 51 مسلحا آخرين خلال الساعات الـ48 الماضية".

وقالت قوات الأمن إن المسلحين مدعومين من الهند وإنهم على اتصال بـ"قادتهم المقيمين في أفغانستان".

وشن الإرهابيون هجمات منسقة في جميع المدن الرئيسية، بما في ذلك كويتا ونوشكي ودالباندين وباسني وجوادار، أسفرت عن مقتل 10 جنود وإصابة العشرات بجروح.

ولم يتم الكشف عن الجماعة التي ينتمي إليها الإرهابيون غير أن حركة طالبان الباكستانية وجيش تحرير بلوشستان يشنان هجمات ضد قوات الأمن.

كان معهد دراسات السلام الباكستاني قد ذكر في تقريره بعنوان "الأمن في باكستان 2025" الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري أن البلاد سجلت خلال عام 2025 نحو 699 حادثة إرهابية، أسفرت عن مقتل 1034 شخصًا وإصابة 1336 آخرين.