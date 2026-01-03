كتب- علاء عمران:

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الدوائر الانتخابية في محافظات البحيرة، الجيزة، والأقصر من ضبط عدد من المخالفين لمحاولتهم التأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لصالح مرشحين بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، إن المخالفات شملت: ضبط سيدة بمركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة لقيامها بحث الناخبين على التصويت، وضبط ثلاثة أشخاص بمحيط دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بحوزتهم كشوف بيانات وبطاقات شخصية ومبالغ مالية، وضبط شخصين بمركز شرطة رشيد بالبحيرة أثناء استقلالهما سيارة ملاكي وبحوزتهما كروت دعائية ومبالغ مالية، بالإضافة إلى ضبط شخص بمركز شرطة القرنة بالأقصر وبحوزته كروت دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُعد هذه الجولة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب 2025، وتشمل 49 مقعدًا فرديًا يتنافس عليها 98 مرشحًا في 27 دائرة بـ10 محافظات، ويبلغ عدد الناخبين نحو 14.9 مليونًا موزعين على 2,230 لجنة اقتراع.

وكانت 30 دائرة صدرت بشأنها أحكام قضائية بالإلغاء قبل حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى، موزعة على محافظات: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم.