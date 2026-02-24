إعلان

بسبب الإساءة لأسرة والدهما.. ياسر ورامز جلال يقاضيان الفنان أحمد ماهر

كتب : محمد الصاوي

01:28 ص 24/02/2026 تعديل في 01:39 ص
كشف المحامي بالنقض أشرف عبدالعزيز، بصفته وكيلاً عن الفنانين ياسر جلال وشقيقه رامز جلال، بأنهم يتابعون إجراءات تحقيق نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ضد الفنان أحمد ماهر.


وقال في بيان له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنهم يتابعون التحقيقات وما ستسفر عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنان عن ما بدر منه من إساءة وسب ضد أسرة الفنان المخرج الراحل جلال توفيق وضد من صور فيديو السب أو نشره أو أعاد نشره.

نقابة المهن التمثيلية تحيل أحمد ماهر للتحقيق

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، التحقيق مع أحمد ماهر، بعد انتشار فيديو له يسيئ إلى رامز جلال ووالده.
وقالت النقابة، برئاسة أشرف زكي في بيان رسمي، تتقدم نقابة المهن التمثيلية بالاعتذار لأسرة المخرج جلال توفيق، والفنان ياسر جلال والفنان رامز جلال، عما بدر من الفنان أحمد ماهر.
وأضافت أن النقابة أحالت الموضوع للتحقيق العاجل.

