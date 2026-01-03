استجابة سريعة.. الحماية المدنية تنقذ طفلًا من غرفة مغلقة بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

في موقف إنساني يعكس سرعة التحرك وكفاءة الأجهزة الأمنية، تلقت شرطة القاهرة استغاثة من سيدة أفادت بتواجد نجلها داخل غرفة مغلقة بشقتها وعدم قدرتها على فتح الباب.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتعاملت مع الموقف بسرعة ومهنية، حيث تم فتح باب الغرفة بأمان وإنقاذ الطفل دون أي إصابات.

وعبرت السيدة عن امتنانها للاستجابة السريعة التي أنهت الموقف في وقت قياسي وطمأنتها على سلامة نجلها.