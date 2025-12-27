إعلان

الحماية المدنية تنقذ عقارات مجاورة من حريق مخزن خشب بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

03:47 م 27/12/2025

حريق - ارشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، السوم السبت، على حريق اندلع داخل مخزن خشب بمنزل يقع خلف مطعم "مندي السلطان" بالطريق الأبيض، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد المنازل بالمنطقة، وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الموقع.

ونجحت القوات في السيطرة على النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قوات الحماية المدنية حريق حريق مخزن خشب مطعم مندي السلطان

