كتب- علاء عمران:

شنت وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت خلال 24 ساعة الماضية، عن سحب 724 رخصة لمخالفين لم يركبوا الملصق الإلكترونى بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 30 مارس 2021. وفي الوقت نفسه، تم تحرير1.233 مخالفة لدراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة، ضمن جهود الوزارة للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

كما عززت إدارات المرور في القاهرة والجيزة انتشارها بالشوارع والميادين، وتمكنت من رفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق، لضمان الانسيابية المرورية ومظهر الشوارع.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر، مع استمرار العمل حتى الساعة الخامسة مساء لتسهيل الإجراءات.