ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

كتب : دينا خالد

11:29 ص 03/01/2026

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 3-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35780.77 جنيه، بتراجع 257.02 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37146.67 جنيه، بتراجع 191.96 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4120 جنيها، بتراجع 135.56 جنيه.

