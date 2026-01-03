إعلان

ترامب: هاجمنا فنزويلا واعتقلنا مادورو وزوجته

كتب : مصراوي

11:38 ص 03/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نفذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، مؤكدة أنه تم اعتقاله مع زوجته ونقلهما جواً إلى خارج البلاد.

وأضاف ترامب خلال منشور على منصته تروث سوشيال، أن العملية نُفذت بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقاً.

وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحاً في منتجع مارالاغو.

شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس سماع أصوات انفجارات متتالية، ترافقت مع تصاعد أعمدة من الدخان في عدد من أحياء المدينة. وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي حالة الطوارئ على مستوى البلاد، واعتبر ما جرى هجمات تهدف – بحسب وصفه – إلى تمكين الولايات المتحدة من السيطرة على موارد فنزويلا النفطية والمعدنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي نيكولاس مادورو كاراكاس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان