قبل السفر للخارج.. خطوات وشروط استخراج رخصة القيادة الدولية

تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بالتعرف على خطوات وإجراءات استخراج رخصة القيادة الدولية، بالتزامن مع الاستعداد للسفر إلى الخارج.

وتُمكن رخصة القيادة الدولية حاملها من قيادة السيارات بشكل قانوني وآمن في الدول المتجه إليها، كما تُسهم في تجنب التعرض للمخالفات أو المساءلة القانونية أثناء القيادة.

ويُعد نادي السيارات والرحلات المصري الجهة المختصة بإصدار رخصة القيادة الدولية، باعتباره الممثل الرسمي للاتحاد الدولي للسيارات والسياحة في مصر.

ويرصد "مصراوي" خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية وهي كالتالي:

- تستخرج رخصة القيادة الدولية بأصل الرخصة المحلية وتقدم نسخة منها.

- إرفاق جواز سفر سار وصالح للاستخدام وتقديم صورة منه.

- إحضار 2 صور شخصية مقاس 4×6.

- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وتقديم نسخة منها.

- إرفاق كل المستندات المطلوبة، ولا بد أن تؤكد الإدارة العامة للمرور على أن بيانات الرخصة المصرية صحيحة.

- يتم إصدارها من إدارة البحث الجنائي المتواجدة بمقر نادي السيارات ولابد أن يحضر الشخص ذاته.

- سحب طلب الحصول على رخصة القيادة بعد سداد الرسوم المطلوبة في الخزانة، ويتم كتابة الاسم باللغة الإنجليزية وفقًا لجواز السفر، ويتم سحب الطلب، ويتم تقديمه في اليوم نفسه.

- لا يتم التأجيل ليوم آخر حتى لا يعتبر الطلب مرفوض.

- يجب أن يقدم طلب استخراج الرخصة وتعبئة الاستمارات وتسليم الأوراق من خلال حامل الرخصة بنفسه.

- يتم استلام الرخصة خلال يوم من طلب التقديم.

شروط استخراج رخصة القيادة الدولية:

- أن تكون فترة صلاحية الرخصة عام واحد فقط وغير قابل للتجديد.

- لا يمكن استخراج رخصة جديدة بالمستندات نفسها.

- تصبح الرخصة صالحة للاستخدام في 150 دولة.

- يتاح استخدام الرخصة في الدول بشرط دخول البلد بتأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة فقط أو تأشيرة عمرة أو حج في المملكة العربية السعودية أو لسفر سياحي أو حضور مؤتمرات أو في بلد ما.

-لا يجوز أن تستخدم لمن يحمل تأشيرة إقامة في البلاد أو العاملين في البلاد، حيث يشترط في هذا الأمر استخراج رخصة قيادة تابعة للدولة المقام بها.

- يجب أن تكون المركبة مؤجرة وليست باسم صاحب الرخصة.

- من الممكن استخدامها في القيادة بغرض السياحة وليس للإقامة أو عند السفر على الطريق البري من موطنك إلى دولة مقر العمل مرورًا بكثير من البلاد في طريقك، حيث يتم استخدامها في الدول المسموح بها فقط.

- لا يجوز القيادة في مصر باستخدام تلك الرخصة، ولا يمكن أن تكون بديل للرخصة المصرية حيث أنه لا يمكن استخدامها في القيادة داخل البلاد التي صدرت منها.

- تمنح هذه الرخصة للمصريين وللأجانب المقيمين في مصر بشرط أن يكون لديهم رخصة قيادة محلية خاصة.

- ينبغي عند استخراج الرخصة أن تكون رخصة القيادة المصرية صالحة لمدة تزيد على عام، وفي حال كانت أقل.

- يجب أن يتم تجديد الرخصة المحلية، ثم يمكن بعدها طلب الحصول على الرخصة الدولية.

-يتم استخراج الرخصة بعد أن تنتهي من داخل مصر فقط ولا يمكن نهائيًا إصدارها من أي نادي سيارات آخر خارج البلاد.