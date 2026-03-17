أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بدء تنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك لعام 2026، في إطار حرص الوزارة على رفع درجة الاستعداد بجميع قطاعاتها خلال فترة الإجازات التي تشهد زيادة في الحركة المرورية والتجمعات الجماهيرية.

وبحسب بيان رسمي، تهدف الخطة إلى ضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتوفير الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين في مختلف المحافظات، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الجاهزية الإسعافية والتأمين العلاجي والرقابة الوقائية، حيث تم رفع درجة الاستعداد في أكثر من 700 مستشفى حكومي على مستوى الجمهورية، مع تفعيل غرف الطوارئ والعمليات على مدار الساعة.

وتضمنت الخطة تعزيز استعدادات هيئة الإسعاف المصرية عبر تفعيل منظومة القيادة والسيطرة على عدة مستويات لضمان التدخل الفوري والتعامل السريع مع البلاغات الطارئة، حيث تم الدفع بنحو 3000 سيارة إسعاف موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع نشر ما يقرب من 1200 سيارة إسعاف إضافية في نقاط التمركز الحيوية خلال أيام العيد.

وجرى توزيع سيارات الإسعاف في نقاط تمركز استراتيجية تشمل المحاور المرورية الرئيسية والميادين العامة ومحيط المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد والمتنزهات وأماكن التجمعات، بما يضمن سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات.

كما تم ربط 27 غرفة طوارئ لهيئة الإسعاف بالمحافظات بشكل مباشر مع مركز التحكم الرئيسي للهيئة وغرف عمليات المحافظات، بما يتيح متابعة البلاغات لحظيًا وتوجيه أقرب سيارة إسعاف للتعامل معها.

وفي الإطار ذاته، تم تكليف مديري فروع الإسعاف في جميع المحافظات بالإشراف الميداني المباشر على تمركزات السيارات، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة.

كما ركزت الخطة على تأمين الطرق والمحاور الرئيسية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة خلال إجازة العيد، حيث تم تكثيف التمركزات الإسعافية على 5 محاور رئيسية تشمل الطريق الساحلي الممتد من دمياط مرورًا بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية وصولًا إلى مطروح، إلى جانب الطريق الصحراوي القاهرة – الإسكندرية والطريق الزراعي الذي يخدم محافظات القليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة والإسكندرية، إضافة إلى طرق جنوب سيناء والبحر الأحمر التي تشمل طريق العين السخنة ومحافظات السويس وجنوب سيناء، وكذلك طرق محافظات الصعيد التي تمتد عبر الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، حيث تم توزيع أكثر من 600 نقطة تمركز إسعافي ثابتة ومتحركة على هذه المحاور لضمان سرعة التدخل في حالات الحوادث.

وفيما يتعلق بالخدمات العلاجية، رفعت الوزارة درجة الاستعداد بالمستشفيات على مستوى الجمهورية مع تجهيز أقسام الطوارئ والرعايات المركزة، حيث تم تحديد نحو 250 مستشفى كجهات إحالة رئيسية على الطرق والمحاور السريعة لتقديم خدمات الرعاية العاجلة والتقييم الطبي الأولي للحالات المصابة.

كما تم تجهيز فرق انتشار سريع مركزية وفرعية بعدد 54 فريقًا على مستوى الجمهورية للتعامل الفوري مع الحوادث الجماعية أو الطوارئ الصحية. وفي إطار دعم منظومة الطوارئ، تم توفير مخزون استراتيجي إضافي يقدر بنحو 40 ألف كيس دم من مختلف الفصائل ببنوك الدم الإقليمية والمستشفيات، إلى جانب تعزيز أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بكميات احتياطية تكفي لفترات الطوارئ.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، كثف قطاع الطب الوقائي حملاته الرقابية خلال فترة العيد لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، حيث تشمل الحملات المرور المكثف على أكثر من 35 ألف منشأة غذائية، من محال بيع الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، إضافة إلى منافذ بيع الحلويات، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية.

كما تشمل أعمال الرقابة المرور على الفنادق والمطاعم والمتنزهات ووسائل النقل العام، حيث تم الدفع بنحو 1200 فريق رقابة صحية على مستوى الجمهورية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، بما يضمن سلامة المواطنين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ الخطة والتعامل مع أي مستجدات.

كما أهابت بالمواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية العامة، مشيرة إلى أن الخط الساخن 137 يعمل على مدار اليوم لتلقي البلاغات والاستفسارات الطبية وتقديم الدعم الفوري للحالات الطارئة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

