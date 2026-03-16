إعلان

جريمة هزت الوراق.. طباخ قدم جثة عشيقته قربانًا لـ"المزاج"

كتب : محمد شعبان

10:53 م 16/03/2026 تعديل في 10:55 م

جريمة قتل - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في حي الوراق شمال الجيزة، لم يدرك الشقيق الذي طرق باب أخيه أنه بصدد الدخول إلى مسرح جريمة تتصاعد منه رائحة الموت. لم يطلب منه الطباخ وصفة طعام بل مساعدته للتخلص من آثار جريمته "قتلت واحدة ومش عارف أودي جثتها فين".

كلمات وقعت كالصاعقة على الأخ، لم يتردد بعدها لحظة في إبلاغ الشرطة لتتكشف واحدة من أبشع قصص علاقات الظل.

من الاختفاء إلى لفافة السجادة

الفصل الأول من الحكاية بدأ عام 2024، سيدة تقيم في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة، ربة منزل وقعت في حب رجل يكبرها بـ11 عاما. وتحت وطأة كلامه المعسول، تركت السيدة منزل أسرتها وارتمت في أحضان "طباخ الوراق". شهران من العيش المشترك في شقة لم تكن سكنًا، بل كانت مسرحًا لتعاطي المواد المخدرة وممارسة علاقة غير شرعية، بعيدًا عن أعين الناس والقانون.

ليلة الخميس الأسود

مساء الخميس الماضي، وتحت تأثير المخدر رفضت الثلاثينية ممارسة العلاقة المحرمة مع عشيقها، فاشتعلت نيران الغضب في عقله. سرعان ما تحولت مشادة كلامية إلى مشاجرة أمسك خلالها الطباخ بعصا خشبية غليظة وانهال بالضربات على رأس عشيقته حتى سقطت جثة هامدة.

محاولة فاشلة للتستر

لم يهرع القاتل لطلب الإسعاف، بل فكر في التخلص من آثار جريمته. طوال 3 أيام مكث المتهم بجوار جثتها محاولا البحث عن سبيل للخروج من المأزق حتى بدأت تظهر عليها ملامح التحلل.

هنا، لف المتهم الجثمان بسجادة وقطع قماش لإخفاء معالم جريمته. وعندما ضاقت به السبل، لجأ لشقيقه لطلب المساعدة، لكن ضمير الأخير كان أسرع، ليقود رجال المباحث إلى غرفة النوم حيث كانت الجثة تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة.

قوة أمنية بقيادة المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث الوراق ألقت القبض على المتهم. وأمام العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال، أدلى باعترافات تفصيلية لجريمته قبل عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيا تمهيدا لإحالته للمحاكمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك