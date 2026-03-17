انخفضت أسعار حديد عز والاستثماري في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.



أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36505.78 جنيه، بتراجع 226.99 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38257.72 جنيه، بتراجع 482.07 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 37950 جنيه.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد العتال: 37500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4109.09 جنيه، بزيادة 155.65جنيه.

