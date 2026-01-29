الأسبوع المقبل.. 7 سيارات جديدة تصل السوق المصري لأول مرة

يستعد سوق السيارات المصري خلال الأيام القليلة المقبلة استقبال 7 طرازات جديدة لأول مرة، والتي تنتمي لعلامات تجارية صينية وأوروبية وتتنوع بين طرازات كهربائية، وهجينة، وSUV عائلية رياضية.

ومن بين الطرازات المنتظر طرحها بمصر لأول مرة BYD Sealion 06 وDolphin Surf الكهربائية، وكوبرا فورمينتور فيس ليفت، وديبال G318 REEV، بايك X3، وشانجان CS75 Plus.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات هذه الطرازات:

بي واي دي - BYD

تستعد شركة BYD Egypt – ManDream، الوكيل المحلي الرسمي لعلامة BYD بالسوق المصري، لتدشين علامة بي واي دي الكهربائية الصينية محليًا يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026 وإطلاق طرازين جديدين.

Sealion 06

تتوفر بي واي دي Sealion 06 بخيارات محركات هجينة (DM-i) وكهربائية بالكامل (EV). تعتمد النسخ الهجينة على محرك بنزين 1.5 لتر مع محرك كهربائي، بقوة إجمالية تصل إلى 160 كيلوواط (دفع أمامي) أو 238 كيلوواط (دفع رباعي)، مما يوفر مدى سير يتجاوز 1000 كم، بينما توفر النسخ الكهربائية مدى يصل إلى 605 كم.

Dolphin Surf

تقدم Dolphin Surf الهاتشباك الكهربائية المعروفة بـ Seagull بمحرك بقوة 70 كيلوواط بقوة 95 حصان وعزم دوران 180 نيوتن·متر، بمدى قيادة يصل إلى 400 كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 150 كم/ساعة.

كوبرا فورمينتور

تستعد شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة «كوبرا» في السوق المصري، طرح نسخة الفيس ليفت من السيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وذلك يوم 2 فبراير المقبل.

تعتمد كوبرا فورمينتور في السوق المصري على محرك سعة 1.5 لتر بقوة 148 حصان، وعزم 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DSG مكوّن من 7 سرعات.

بايك X3

تستعد شركة ألكان أوتو، التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة بايك الصينية، إلى طرح سيارة جديدة خلال فعاليات معرض أوتو مورو للسيارات يوم الخميس 5 فبراير 2026.

وتعد السيارة بايك x3 الكروس أوفر واحدة من الطرازات التي كانت تقدم بالسوق المحلي حتى منتصف 2022 ثم اختفت نهائيًا، وتشير التوقعات إلى إعادة طرحها من جديد خلال الأيام القادمة.

تعتمد بايك x3 على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 147 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتستهلك 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

ديبال G318

تستعد شركة جي بي أوتو، الوكيل الرسمي لعلامة ديبال في السوق المصري، للكشف رسميًا عن السيارة ديبال G318 الجديدة كليًا، والتي تعمل بمنظومة REEV، وذلك في أول ظهور لها بالسوق المحلي.

ومن المقرر أن يتم تدشين السيارة خلال فعاليات معرض أوتو مورو للسيارات يوم الخميس 5 فبراير 2026، في حدث مرتقب يشهد طرح واحدة من أحدث الطرازات بالسوق المصري.

تعتمد ديبال G318 REEV على منظومة دفع كهربائية هجينة (EREV) تتكون من محرك بنزين 1.5 لتر تربو بقوة 148 حصان كمولد طاقة فقط، مع محركات كهربائية قوية تصل لـ 424 حصان وبطاريات 18.4/35.1 كيلوواط/ساعة. توفر تسارعًا قويًا، مدى كهربائي فقط يصل لـ 190 كم (CLTC)، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6.3 ثانية.

شانجان

تستعد مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان الصينية في مصر، للكشف عن طرازين جديدين بالسوق المصري مطلع شهر فبراير القادم لأول مرة بالسوق المحلي.

شانجان CS75 Plus

تأتي شانجان CS75 بلس عالميًا بمحركات مختلفة، الأول 1.5 لتر تربو بقوة 188 حصان/ والثاني 2.0 لتر بقوة 245 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن متر، وكلاهما متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات Aisin

شانجان ألسفن

تعد شانجان ألسفن بحسب تقارير، واحدة من السيارات المرشحة للانطلاق بالسوق خلال الفترة المقبلة عبر وكيل العلامة الصينية، في إطار خطة الشركة لتعزيز تواجدها بفئة السيارات السيدان الاقتصادية.

تقدم شانجان ألسفن الجديدة التي تنتمي لفئة السيدان بمحرك 4 بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر، بقوة 105 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن·متر، مع ناقل الحركة أوتوماتيك 5 سرعات DCT.

