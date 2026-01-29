السبائك والجنيهات تقود ارتفاع الطلب على الذهب في مصر في آخر 3 أشهر

كشفت بيانات المجلس العالمي للذهب أن مشتريات المصريين من الذهب شاملة "المشغولات والسبائك وجنيهات الذهب معا" ارتفع بنحو 2.4% خلال الربع الرابع من 2025 (أكتوبر إلى ديسمبر) إلى 12.5 طن.

وبحسب التقرير فإن السبائك والجنيهات الذهبية قفزت المشتريات 25.4% خلال الربع الرابع من 2025 إلى 7.4 طن مقارنة بـ5.9 طن بنفس الفترة من العام السابق.

في المقابل انخفضت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية بنحو 19% خلال الربع الرابع من 2025 إلى نحو 5.1 طن من 6.3 طن العام الماضي.

خلال الربع الأخير من العام الماضي شهد الذهب في الأسواق العالمية قفزات قياسية مما دفع المواطنين إلى زيادة مشترياتهم من الذهب وسط توقعات بمواصلة الصعود.