حكاية "خالد" ذهب لمصالحة صديقه فقُتل بطعنة في الصدر بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

01:23 م 29/01/2026

تعبيرية

لم تكد تمر سوى ثلاثة أيام على خلاف بسيط بين "خالد" وصديقه "جميل"، في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، حتى حاول الأول إصلاح ما حدث، واتصل بصديقه عبر الهاتف لإنهاء الخلاف، إلا أن "جميل" طلب منه الحضور شخصيًا، قائلاً: "لازم نتقابل ونقعد ونتصافى".

ما إن حضر "خالد" في الموعد المحدد، حتى باغته صديقه بسكين، وسدد له عدة طعنات في الصدر والبطن، فارق على أثرها الحياة في الحال، قبل أن يفر هاربًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، أن المتهم "جميل. ف"، 32 عامًا، عامل ومقيم بدائرة قسم الطالبية، أقدم على قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بعد مشادة نشبت بينهما.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه موهمًا إياه برغبته في التصالح، لكنه باغته عدة طعنات مستخدمًا مطواة، استقرت في صدره وأماكن متفرقة من جسده، ما أسفر عن وفاته فورًا، وفق تقرير الصفة التشريحية.

كما أسندت النيابة إلى المتهم تهمة حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، إلى جانب اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار، وفق المواد 230 و231 من قانون العقوبات، وأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

وأحالت النيابة المتهم إلى الجنايات التي نظرت القضية بعدد من الجلسات، قبل أن تصدر حكمها حضوريًا بالسجن المؤبد للمتهم عما أسند إليه من اتهامات.

منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة شاب يباغت صديقه بسكين مقتل شاب بطعنة في الصدر تهمة حيازة سلاح أبيض

