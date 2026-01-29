إعلان

سميح ساويرس: مشروع الجونة كان مهددًا بالفشل في بداياته

كتب : مصراوي

03:33 م 29/01/2026

رجل الأعمال سميح ساويرس

كتبت- ميريت نادي:

قال رجل الأعمال سميح ساويرس إنه تمكن من تجاوز وتصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبها على مدار مسيرته المهنية في مجال التطوير العقاري، والتي امتدت لنحو 35 عامًا شملت العمل في 7 دول وتنفيذ 16 مشروعًا.

وأضاف ساويرس، خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش في بودكاست " AB Talks"، أن مشروع الجونة كان من الممكن أن يتحول إلى خطأ كبير، بل إلى فشل، لو استمر على فكرته الأصلية كما كانت في البداية.

وأوضح أنه أدرك مبكرًا أن إنشاء فيلات وفنادق في قلب الصحراء دون بنية خدمية متكاملة لن يحقق النجاح المطلوب، خاصة في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، حيث كان الانتقال إلى الغردقة ضروريًا حتى لتوفير أبسط الاحتياجات مثل الوقود.

وأشار ساويرس إلى أن اكتشاف الخطأ في وقت مبكر أتاح له فرصة تصحيحه قبل أن يلاحظه الآخرون، مؤكدًا أن المشروع لم يكن ليستوعب حجم المصروفات الضخمة، ما دفعه إلى تغيير المسار و"الهروب إلى الأمام" بحسب تعبيره.

