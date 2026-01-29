إعلان

"إنتي محجبة وهما من غير هدوم".. مي مصطفى تتعرض للهجوم بسبب كواليس أغنيتها

كتب : مصطفى حمزة

02:24 م 29/01/2026
تعرضت المطربة مي مصطفى، للهجوم، بعد ظهورها في مقطع فيديو من كواليس تصوير كليب أغنيتها "أنت ثم أنت".

وطرحت مي مصطفى عبر صفحتها في موقع فيسبوك، مقطع فيديو، من كواليس كليب الأغنية المقرر طرحها اليوم الخميس.

وظهرت مي في مقطع الفيديو، بحجاب الرأس، في حين ظهرت الراقصات بملابس مكشوفة، أثارت غضب رواد الصفحة.

وعلق رواد الصفحة: "ده اسمه عبث إنتي محجبة وهما من غير هدوم ده اسمه هبل وعبط.. اقلعي زيهم عشان تدخلوا النار سوا"، وكتب آخر: "دي تمشي إزاي في حاجة غلط".

يذكر أن المطربة مي مصطفى قدمت أغاني مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين، وأغنية "النوايا" ضمن أحداث فيلم "ماكو"، وطرحت ميني ألبوم بعنوان "أنا النسخة الأصلية" في أكتوبر 2025، وأغنية بعنوان "أنت ثم أنت".

