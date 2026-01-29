جلطة في المخ وعملية جراحية.. نجوم على فراش المرض

بعد صورها في إيطاليا.. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات سارة سلامة

"أستاذي".. أحمد سعد يعلق على لقائه مع كاظم الساهر داخل الطائرة (صور)

تعرضت المطربة مي مصطفى، للهجوم، بعد ظهورها في مقطع فيديو من كواليس تصوير كليب أغنيتها "أنت ثم أنت".

وطرحت مي مصطفى عبر صفحتها في موقع فيسبوك، مقطع فيديو، من كواليس كليب الأغنية المقرر طرحها اليوم الخميس.

وظهرت مي في مقطع الفيديو، بحجاب الرأس، في حين ظهرت الراقصات بملابس مكشوفة، أثارت غضب رواد الصفحة.

وعلق رواد الصفحة: "ده اسمه عبث إنتي محجبة وهما من غير هدوم ده اسمه هبل وعبط.. اقلعي زيهم عشان تدخلوا النار سوا"، وكتب آخر: "دي تمشي إزاي في حاجة غلط".

يذكر أن المطربة مي مصطفى قدمت أغاني مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين، وأغنية "النوايا" ضمن أحداث فيلم "ماكو"، وطرحت ميني ألبوم بعنوان "أنا النسخة الأصلية" في أكتوبر 2025، وأغنية بعنوان "أنت ثم أنت".

كواليس كليب "أنت ثم أنت"