تجمع بين الأرض والفضاء.. مقدم "الطريق إلى النجوم" يكشف فكرة البرنامج

كشف الإعلامي أحمد نجيب مقدم برنامج "الطريق إلى النجوم" الذي تقدم الهيئة الوطنية للإعلام عبر شاشة ماسبيرو بالتعاون مع شبكة آر تي الروسية عن فكرة عمل البرنامج والجمهور المستهدف وذلك باعتباره تجربة نوعية تجمع بين الأرض والفضاء.

وقال "نجيب"، في تصريحاته لمصراوي إن فكرة عمل برنامج "الطريق إلى النجوم" تجمع بين الماضي والحاضر والفضاء ويظهر ذلك من خلال محاكاة رائد الفضاء خلال رحلته بالمحطة الدولية مع الجمهور على الأرض بمنطقة أهرامات الجيزة التي تعبر عن عراقة الماضي المصري وحضارة المصريين القدماء مما يجعل يجذب انتباه المشاهد وضعه في حالة تشوق لمتابعة البرنامج.

وأوضح نجيب، أن برنامج الطريق إلى النجوم الذي ينفذه التلفزيون المصري بالتعاون مع الجانب الروسي يأتي في إطار العمل على بحث سبل الإستفادة من تكنولوجيا الفضاء وربطها بعلم النفس والفيزياء والإجتماع واستغلالها لخدمة البشرية على سطح الأرض مؤكدا على أن الجمهور المصري في حالة اشتياق لمثل هذه البرامج.

يُذكر أن قناة "آر تي" العربية الروسية، بالتعاون مع التليفزيون المصري، قد نظمت فاعلية إطلاق أولى حلقات برنامج الطريق إلى النجوم، في البيت الروسي بالقاهرة، والتي تم تصويرها أمام أهرامات الجيزة للمرة الأولى.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026.. رياح وأتربة