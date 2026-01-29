تنسيق مصري إيطالي لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة عالميا

قام محمود توفيق – وزير الداخلية، بزيارة رسمية لدولة إيطاليا على رأس وفد أمني رفيع المستوى تلبيةً لدعوة نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزى، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة برئاسة الوزيرين بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، استعرض الجانبان خلالها أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين في مختلف المجالات الأمنية وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأكد الوزير الإيطالي خلال اللقاء على أهمية دور مصر المحوري ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيداً بالجهود البارزة لأجهزة الأمن المصرية والنجاحات المتلاحقة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بكافة أشكالها وخاصةً في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتوسيع أطر وآليات التعاون الأمني مع أجهزة الشرطة المصرية ورفع مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية التي استجدت عقب تدهور الأوضاع السياسية في عدد من دول العالم.

ومن جانبه، أكد محمود توفيق، عمق العلاقات التي تربط البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المنظمة في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما قام محمود توفيق – وزير الداخلية، بزيارة عدد من المواقع الشرطية بدولة إيطاليا، حيث أشاد بمستوى جاهزية تلك المواقع، مؤكداً في ختام زيارته على مواصلة التنسيق والتشاور لمجابهة التحديات الأمنية التي تهدد الأمن والسلم العالمي.