ضبط 13 متهما يستغلون الأطفال للتسول في القاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 13 شخصا (8 رجال و5 سيدات – من بينهم 8 لهم معلومات جنائية)، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة الحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وكان بصحبة المتهمين، 25 طفلًا من المعرضين للخطر، حيث اعترف المتهمون بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية.