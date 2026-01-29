إعلان

ضبط 13 متهما يستغلون الأطفال للتسول في القاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

03:41 م 29/01/2026

المتهمين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 13 شخصا (8 رجال و5 سيدات – من بينهم 8 لهم معلومات جنائية)، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة الحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وكان بصحبة المتهمين، 25 طفلًا من المعرضين للخطر، حيث اعترف المتهمون بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية.

المتهمين

