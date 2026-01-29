إعلان

نهاية شقة المتعة المدفوعة.. ضبط متهم و4 سيدات داخل مسكن بالجيزة

كتب : علاء عمران

12:49 م 29/01/2026 تعديل في 12:51 م

المتهمين

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص وبصحبته 4 سيدات؛ حال تواجدهم داخل مسكن مُستأجر بمنطقة بولاق الدكرور، وممارستهم الأعمال المنافية للآداب العامة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أفادت بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، باستئجار أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، واستغلاله في استقطاب الفتيات والسيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، مقابل مبالغ مالية، لراغبي المتعة دون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط المذكور وبصحبته 4 سيدات، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شقة المتعة المدفوعة الجيزة منطقة بولاق الدكرور الأعمال المنافية للآداب

