ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 4 بنادق آلية في مشاجرة بسوهاج

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في محافظة سوهاج.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وأن الواقعة تعود إلى مشاجرة بتاريخ 18 الجاري بين طرف أول مكون من 3 أشخاص، وطرف ثانٍ مكون من 3 أشخاص آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بسبب خلافات حول قطعة أرض.

وخلال المشاجرة، تعدى الطرفان على بعضهما بالسب، وكان بحوزتهم أسلحة نارية دون إطلاق أعيرة نارية أو حدوث أي إصابات.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 4 بنادق آلية، وبمواجهتهم أقروا بما حدث وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.