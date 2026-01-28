"تسليم بشار الأسد لسوريا".. كيف علّقت روسيا على هذه التقارير؟

علّق الكرملين على تقارير إعلامية تحدثت عن مفاوضات مزعومة بين السلطات السورية الجديدة وروسيا بشأن تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مؤكدًا امتناعه عن الخوض في هذا الملف.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو ترفض التعليق على أي معلومات أو تقارير تتعلق بمصير الأسد، مضيفًا: "لا نعلّق على موضوع الأسد بأي شكل من الأشكال".

ويأتي هذا الموقف الروسي في أعقاب تقارير أشارت إلى وجود محادثات محتملة بين موسكو ودمشق بشأن مستقبل الرئيس السوري السابق، وهي تقارير لم تؤكدها أي جهة رسمية حتى الآن.

ويتزامن ذلك مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقبيل الزيارة، ظهر الأربعاء، أكد الكرملين أن "العلاقات مع سوريا تتطور بفاعلية بعد تغيير النظام"، مشيرًا إلى أن بوتين سيبحث مع الشرع مستقبل القوات الروسية في سوريا، والتعاون الاقتصادي والوضع بالمنطقة.