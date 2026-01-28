فريق طبي بسوهاج ينقذ ذراع طفل من "البتر" بعد تهتك كامل

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الطوارئ الجديد بجامعة سوهاج في إنقاذ ذراع طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، عقب تعرضه لإصابة شديدة نتيجة حادث طاحونة قمح، أسفر عن تهتك كامل بأنسجة الذراع، وكسور متعددة بالأصابع، إلى جانب إصابة الأوتار والأعصاب.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الحالة تم استقبالها فورًا بمستشفى الطوارئ الجامعي، حيث جرى التعامل معها باعتبارها من الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن سرعة التدخل وتكامل التخصصات الطبية كان لهما دور محوري في إنقاذ الذراع المصاب، في إطار حرص الجامعة على دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات علاجية متقدمة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه فور وصول الطفل إلى مستشفى الطوارئ، تم إدخاله إلى غرفة الإنعاش لاستقرار الوظائف الحيوية، ثم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات، حيث شارك فريق طبي متكامل من وحدة جراحات اليد الميكروسكوبية، وجراحة التجميل، والتخدير في إجراء تدخل جراحي دقيق ومعقد.

وأشار الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إلى أن فريق وحدة جراحات اليد الميكروسكوبية قام بتثبيت الكسور الدقيقة بالأصابع، وتوصيل الأوتار والأعصاب المصابة، مع استكشاف الأوعية الدموية والتأكد من سلامتها، فيما تولى فريق جراحة التجميل إجراء رقعة جلدية لتعويض الجزء المتهتك المفقود من الذراع.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد يونس مدير الطوارئ أن الجراحة أجريت تحت التخدير الكلي بواسطة فريق تخدير متخصص يمتلك خبرة عالية في التعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من التدخل الجراحي تم نقل المريض إلى غرفة الإفاقة ثم إلى العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية بشكل مستمر.

وأشار الدكتور عبدالباسط علي أحمد نائب مدير مستشفى الطوارئ أن حالة الطفل مستقرة حاليًا، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل العناية المركزة.

وضم الفريق الطبي أطباء من قسم العظام ووحدة جراحات اليد الدكتور يوسف راضي، والأطباء منتصر طلعت، وزياد عصام ومن قسم جراحة التجميل الدكتور أحمد البدري مدرس مساعد، الطبيبه إرادة جابر، ومن قسم التخدير الدكتور أسامة طلعت، إلى جانب هيئة التمريض مس سحر إمام، مستر كيرلس بولس.