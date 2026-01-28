إعلان

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 21 طن دقيق مدعم و7 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب : علاء عمران

12:19 م 28/01/2026

ضبط دقيق مدعم أرشيفية

كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، وضرباتها الأمنية ضد جرائم التلاعب بالأسعار والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وفي مجال التموين، أسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 21 طن دقيق أبيض بلدي مدعم في المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ضمن جهود الوزارة لمنع البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، وضمان توفير الخبز للمواطنين بالأسعار الرسمية.
كما واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت خلال نفس الفترة من ضبط 7 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة مخالفين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار استمرارية الحملات الأمنية لمكافحة المضاربة بالعملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومكافحة كل أشكال الغش والتلاعب، وضمان تطبيق القانون بكل حسم.

شرطة التموين وزارة الداخلية جرائم التلاعب بالأسعار ضبط دقيق أبيض بلدي مدعم

