مقتل تسعة جنود واختفاء آخرين في كمين نفذه مسلحو داعش بنيجيريا

أفادت وكالة فرانس برس الثلاثاء، من مصادر متطابقة أن تسعة جنود نيجيريين على الأقل قُتلوا وأكثر من عشرة آخرين فُقدوا في شمال شرق نيجيريا بعد أن وقعوا في كمين نصبه مسلحو تنظيم داعش في غرب إفريقيا (ISWAP).

وأوضحت المصادر لفرانس برس، أن أعضاء التنظيم هاجموا أكثر من 30 جنديًا كانوا في دورية على الأقدام بالقرب من مدينة داماسك في ولاية بورنو قرب الحدود مع النيجر باستخدام المتفجرات والأسلحة الثقيلة.

وقال ضابط طلب عدم كشف هويته لوكالة أ ف ب: "لقد فقدنا تسعة جنود في كمين نصبه إرهابيو ISWAP، وما زال عدة آخرون في عداد المفقودين".

وأضاف الضابط أن الجنود اضطروا إلى التفرق تحت نيران المسلحين على بعد 25 كيلومترًا من قاعدتهم. وأوضح أن المهاجمين "فجروا جهازًا كانوا قد خبأوه مسبقًا على الطريق، مما زاد من عدد الضحايا والارتباك بين الجنود".

وتمكن ثمانية جنود من العودة إلى القاعدة، بينما لا يزال الآخرون في عداد المفقودين، بمن فيهم قائدهم، حسب ما ذكر الضابط. وتمكنت فرقة عسكرية أُرسلت إلى مكان الهجوم من استعادة جثث التسعة الجنود القتلى.

وانفصل تنظيم داعش نيجيريا عن بوكو حرام في عام 2016 بسبب خلافات أيديولوجية، وأصبح مجموعة مسيطرة في المنطقة تستهدف بشكل رئيسي القواعد العسكرية وتشن الكمائن ضد القوات.

وقد أسفرت التمردات الجهادية منذ اندلاعها في 2009 عن أكثر من 40 ألف قتيل وتشريد حوالي مليوني شخص في شمال شرق نيجيريا، وفقًا للأمم المتحدة.