الداخلية تأذن لـ99 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية (تفاصيل)

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عددًا من قرارات وزير الداخلية، بشأن الإذن لـ99 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، منهم 84 مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، و15 آخرين دون الاحتفاظ بها.

وشملت القرارات أرقام 2428 و2425 و2424 و2423 لسنة 2025، والصادرة وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

84 مواطنًا يحتفظون بالجنسية المصرية

نصت القرارات على الإذن لـ84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية.

وتنوعت الجنسيات المأذون بالتجنس بها بين الأمريكية، البريطانية، الألمانية، الإيطالية، الهولندية، الكندية، الأسترالية، اليونانية، السويدية، الجنوب إفريقية، البرتغالية، المالطية، المكسيكية، السودانية، السورية، البحرينية، الفلسطينية وغيرها.

15 مواطنًا دون احتفاظ بالجنسية المصرية

كما صدر قرار بالإذن لـ15 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، ونُشر القرار كذلك في الوقائع المصرية.

وشملت الجنسيات الجديدة النمساوية، الهولندية، الإماراتية، السعودية، البيلاروسية، الألمانية وغيرها.

وأكدت القرارات أن الإذن بالتجنس جاء بعد الاطلاع على القوانين المنظمة، ووفقًا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وتم نشر البيانات الكاملة بالأسماء وتواريخ الميلاد والجنسيات الجديدة في الجريدة الرسمية.

