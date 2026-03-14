ضبط سائق ميكروباص بعد تهديد راكب بالقاهرة إثر خلاف على الأجرة

كتب : علاء عمران

02:34 م 14/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر مشادة كلامية بين سائق سيارة ميكروباص وأحد الركاب بسبب زيادة الأجرة وتهديد السائق بإلحاق الأذى بالراكب بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة نتيجة الخلاف على الأجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

