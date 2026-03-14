كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر مشادة كلامية بين سائق سيارة ميكروباص وأحد الركاب بسبب زيادة الأجرة وتهديد السائق بإلحاق الأذى بالراكب بالقاهرة.

ضبط سائق ميكروباص يهدد راكبًا في حلوان

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة نتيجة الخلاف على الأجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل