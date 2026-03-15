إعلان

رفض دعوى وقف برنامج رامز جلال "رامز ليفل الوحش"

كتب : محمود الشوربجي

07:56 م 15/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض دعوى وقف برنامج رامز جلال على قناة أم بي سي مصر "رامز ليفل الوحش".

تفاصيل دعوى وقف برنامج رامز ليفل الوحش وأبدى دفاع الفنان رامز جلال عدة دفوع جوهرية أمام المحكمة والتي استجابت اليها المحكمة وقضت برفض دعوى وقف البرنامج.

وكان المحامي زياد عبدالصمد قد أقام الدعوى التي حملت رقم 38904، مطالبًا بوقف بث البرنامج، مبررًا ذلك بما يتضمنه من مشاهد – على حد قوله – تشجع على العنف والتنمر وتسبب إيذاءً بدنيًا ونفسيًا للمشاركين، بما يتعارض مع القيم المجتمعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم