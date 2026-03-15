رفض دعوى وقف برنامج رامز جلال "رامز ليفل الوحش"

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض دعوى وقف برنامج رامز جلال على قناة أم بي سي مصر "رامز ليفل الوحش".

تفاصيل دعوى وقف برنامج رامز ليفل الوحش وأبدى دفاع الفنان رامز جلال عدة دفوع جوهرية أمام المحكمة والتي استجابت اليها المحكمة وقضت برفض دعوى وقف البرنامج.

وكان المحامي زياد عبدالصمد قد أقام الدعوى التي حملت رقم 38904، مطالبًا بوقف بث البرنامج، مبررًا ذلك بما يتضمنه من مشاهد – على حد قوله – تشجع على العنف والتنمر وتسبب إيذاءً بدنيًا ونفسيًا للمشاركين، بما يتعارض مع القيم المجتمعية.