مقابل أجر مالي دون تمييز.. ضبط شبكة دعارة تضم 9 سيدات بالدقهلية

كتب : علاء عمران

02:43 م 27/01/2026

المتهمين

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 سيدات، 5 منهن لهن معلومات جنائية، يعلنّ عن أنفسهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون تمييز بين الزبائن.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، وبحوزتهن 3 هواتف محمولة، تبين بعد فحصها احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهتهن، اعترفن بارتكاب الواقعة كما جاء في التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن.

قسم شرطة جمصة ضبط شبكة دعارة

سكن لكل المصريين 7.. من لهم الأولوية في الحصول على الشقق؟
بسبب التجاعيد إلين لحود ترد على مهاجميها.. ماذا قالت؟
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور
نقيبة التمريض تطلب تدخل الرئيس لـ"حماية كرامة التمريض في الدراما"
مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل

