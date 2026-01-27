مقابل أجر مالي دون تمييز.. ضبط شبكة دعارة تضم 9 سيدات بالدقهلية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 سيدات، 5 منهن لهن معلومات جنائية، يعلنّ عن أنفسهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون تمييز بين الزبائن.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، وبحوزتهن 3 هواتف محمولة، تبين بعد فحصها احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهتهن، اعترفن بارتكاب الواقعة كما جاء في التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن.

