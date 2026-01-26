7 حالات اختناق في حريق مول أثاث أمام النادي الأهلي بمدينة نصر

أصيب 7 أشخاص بحالات اختناق إثر حريق اندلع داخل مول للأثاث أمام فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، مساء الاثنين.

بلاغ تلقته غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من داخل مول للأثاث يقع في الدور الثالث بعقار سكني مكون من 10 طوابق شارع حسن المأمون.

أسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق نقلوا إلى مستشفى هليوبوليس للعلاج. وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد وبدأت الجهات المعنية في حصر الخسائر ومعرفة أسباب الحريق.