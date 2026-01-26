إعلان

7 حالات اختناق في حريق مول أثاث أمام النادي الأهلي بمدينة نصر

كتب : محمد شعبان

06:16 م 26/01/2026

موقع الحريق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 7 أشخاص بحالات اختناق إثر حريق اندلع داخل مول للأثاث أمام فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، مساء الاثنين.

بلاغ تلقته غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من داخل مول للأثاث يقع في الدور الثالث بعقار سكني مكون من 10 طوابق شارع حسن المأمون.

أسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق نقلوا إلى مستشفى هليوبوليس للعلاج. وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد وبدأت الجهات المعنية في حصر الخسائر ومعرفة أسباب الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق حريق مول النايد الأهلي مدينة نصر مول أثاث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عمل مذهل".. ترامب يعلق على العثور على جثمان آخر أسير إسرائيلي
شئون عربية و دولية

"عمل مذهل".. ترامب يعلق على العثور على جثمان آخر أسير إسرائيلي
حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة
تأثير مكملات أوميجا 3 على سكر الدم.. فائدة محتملة أم وهم شائع؟
نصائح طبية

تأثير مكملات أوميجا 3 على سكر الدم.. فائدة محتملة أم وهم شائع؟
5 سيارات "سيدان" مستعملة أسعارها لا تتخطي 150 ألف جنيه.. تعرف عليها
أخبار السيارات

5 سيارات "سيدان" مستعملة أسعارها لا تتخطي 150 ألف جنيه.. تعرف عليها
خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي"
زووم

خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره