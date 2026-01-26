إعلان

لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.. سحب 722 رخصة قيادة في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:25 ص 26/01/2026

الملصق الإلكتروني

كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن من سحب 722 رخصة قيادة على مستوى الجمهورية، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك في إطار تفعيل اللوائح المرورية المنظمة.
وتواصل وحدات المرور بمختلف المحافظات استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.
كما تتيح وزارة الداخلية خدمة إلكترونية عبر موقع "بوابة مرور مصر"، تُمكّن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية من تقديم طلبات تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا.
ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً، لتيسير إجراءات تركيب الملصق، بالإضافة إلى مواعيد العمل الصباحية، وحتى انتهاء المهلة المحددة.

الملصق الإلكتروني عدم تركيب الملصق الإلكتروني مخالفات مرورية

