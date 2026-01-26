إعلان

حبس لص سيارات ضبط بحوزته "هيروين وأسلحة" في الساحل

كتب : محمود الشوربجي

12:28 ص 26/01/2026

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة حقيبة متعلقات شخصية من داخل سيارة وحيازة مخدر الهيروين وفردي خرطوش بدائرة قسم شرطة الساحل.

كان المتهم قد أقر بالسرقة وحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وأرشد عن المسروقات لدى عميله الذي تم ضبطه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة سرقة حقيبة قسم شرطة الساحل المواد المخدرة

