كلب أشعل خناقة بالخرطوش.. المؤبد والمشدد للمتهمين بقتل "غزل" طفلة السيدة زينب

كتب : رمضان يونس

03:54 م 25/01/2026
أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، أحكامًا رادعة بحق 3 متهمين في واقعة قتل الطفلة "غزل" رميا بالرصاص، إثر معركة دامية بالخرطوش دارت بين صاحب ورشة و عامل بسبب "كلب" بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وعاقبت المحكمة المتهم الأول في الدعوى حضوريا بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل الطفلة رميا بالرصاص، فيما عاقبت نجله بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه بالاشتراك في واقعة القتل، وأدانت زوجته بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأحالت جهات التحقيق بنيابة السيدة زينب بالقاهرة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة مقتل الطفلة "غزل" رميًا بالرصاص "طلقة خرطوش"، إثر معركة دارت بين الأهالي أثناء سيرها رفقة والدتها بأحد شوارع حي السيدة زينب.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية التي حملت رقم 3324 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب، تهمة قتل الطفلة "غزل" عمدًا والشروع في قتل آخر، إضافة إلى حيازة سلاح ناري خرطوش وذخيرة.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة بحدوث مشادة كلامية بين صاحب ورشة و عامل في ورشة مجاورة، بسبب ربط الأول كلبًا أمام الورشة التي يعمل بها الثاني.

وأضافت التحريات أن العامل احتج على تصرف صاحب الورشة، ودارت بينهما مشاجرة، استخدم خلالها العامل سلاحًا ناريًا "خرطوش" مستهدفًا صاحب الورشة. وتصادف وجود الطفلة "غزل" في مكان الواقعة، فأصابتها طلقة خرطوش وأصيب شاب آخر كان يمر في الشارع.

ألقت أجهزة الأمن القبض على طرفي المشاجرة، و ضبطت الأسلحة المستخدمة في الجريمة. وتولت النيابة المختصة التحقيق، وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات. التى أصدرت أحاكما متفاوتة بحق المتهمين وصلت إلى السجن المؤبد.

