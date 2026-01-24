إعلان

قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة 37 متهمًا بخلية الملثمين

كتب : صابر المحلاوي

03:31 م 24/01/2026

محاكمة تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 37 متهمًا في القضية رقم 14489 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الملثمين"، إلى جلسة 11 أبريل المقبل، لحضور المتهمين.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى التاسع قيادة جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجهت النيابة للمتهمين من العاشر وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة، مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت للمتهمين جميعًا تهمة تمويل الإرهاب.

كما وُجه للمتهم التاسع تهم القيام، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بأعمال بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وتدريب أفراد على استعمال السلاح وتعليم الأساليب القتالية، فيما وُجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة وذخائر.

