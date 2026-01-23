قضية "عريس المرج"..الطب الشرعي يكشف تفاصيل صادمة|مستند

كتب ـ رمضان يونس:

كشف تقرير الطب الشرعي في الدعوى رقم 19804 لسنة 2025 المرج،عن تفاصيل صادمة في واقعة "عريس المرج"،الذي قُتل على يد زوجته طعنًا بسكين في لحظة غضب بعد 6 أشهر زواج إثر مناكفة دبت بينهما كون الزوجة لم تحضر لزوجها الطعام "وجبة غداء".

وذكر تقرير الطبي الذي حصل عليه "مصراوي" والموقع على جثمان المجني عليه"أحمد مجدى" والذي شمل أوله أن الجثة في العقد الثالث من العمر تبين وجود جرح قطعي غائر طولة حوالي 1.5سم رأسي الوضع زاوية حافته العلوية كاله والأخرى السفلية حادة يقع مقابل المسافة الضلعية الثانية، ويمين الخط المنتصف بحوالي 5 سم،و أسفل الترقوة اليمنى حوالي 12 سم.

وأوضح التقرير الطبي أنه بالشق على الصدر تبين وجود انسكابات دموية غزيرة مقابل الجرح المشاهد والموصوف بالكشف الطبي بيمين الصدر، ووجود تجويف صدري بناحية العضلية اليمني محدثا جرح غائر بالرئة والشريان الصدري الأيمن، ما أدى إلى نزيف إصابي غزير قدرنا بحوالي 2 لتر وعظام القفص والأضلاع خالية من الكسور والقلب خالي من ثمة آثار إصابية مرضية.

وتابعت التقرير أنه بالشق على فروة الرأس تبين وجود إصابة قطعية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة أيًا كان نوعها وهي سطحية وبسيطة ولا شأن لها في أحداث الوفاة.

وذكر التقرير أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بيمين صدر المجني عليه "أحمد" من خلال الكشف الظاهرى على الجثمان، هي إصابة طعنية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة أيّا كان نوعها وهي جائزة الحدوث مثل السكين المحرز من قبل النيابة.

وأختتم التقرير أن الوفاة تعزى إلى الإصابات الطعنية بيمين الصدر وما أحدثته من قطع بالعضلات الدموية الرئيسة بيمين الصدر من نزيف دموى إصابي و صدمة نزفية غير مرتجعة.

و بفحص أداة الجريمة المُحرزة من قبل النيابة العامة، تبين أنها سكين مطبخ ذو نصل معدني طوله 10 سم وعرضه 2سم وعليه تلوثات دموية.

وأحالت النيابة العامة "هبة" الزوجة المتهمة إلى محكمة الجنايات المختصة على خلفية اتهامهما بقتل زوجها "أحمد مجدى" بسكين مطبخ جراء مناكفة وقعت بينهما على تأخير إعداد الطعام.