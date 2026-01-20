إعلان

رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب | صور

كتب : أحمد أبو النجا

03:11 م 20/01/2026
    رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب (1)
    رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب (3)
    رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب (5)
    رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب (6)
    رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب (7)
    رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب (2)

كتب- أحمد أبو النجا:

قام المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بزيارة رسمية لمقر مجلس النواب، حيث التقى المستشار هشام بدوي لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه رئيسًا للمجلس.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الوفد رفيع المستوى ضم:المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير – مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار محمد صلاح مهنا – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة ياسمين الإسلامبولي – عضو الوحدة.

وكان في استقبال الوفد: الدكتور عاصم الجزار و الدكتور محمد الوحش – وكيلا المجلس، والمستشار أحمد مناع – الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد عبد العليم كفافي – المستشار القانوني لرئيس المجلس.

وخلال اللقاء، أكد المستشار محمد الشناوي على تقديره للدور الوطني للمجلس في ترسيخ مبادئ سيادة القانون، متمنيًا للمستشار هشام بدوي التوفيق والسداد في مهام منصبه.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن تقديره للزيارة، مشيدًا بدور النيابة الإدارية في حماية المال العام ومكافحة الفساد، مؤكدًا متانة علاقات التعاون بين المجلس والنيابة الإدارية.

وتأتي هذه الزيارة لتأكيد حرص مؤسسات الدولة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم التنمية المستدامة واستقرار الدولة.

وفي ختام اللقاء، أهدى المستشار محمد الشناوي للمستشار هشام بدوي درع النيابة الإدارية.

