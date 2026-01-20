كتب- علاء عمران:
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح خط مياه من خلال الغلق الكلي لمحور الشهيد المتجه إلى ميدان محمد ذكي، بالوصلة من أسفل كوبرى تقاطع سميرة موسى مع محور الشهيد وحتى محطة وقود شيل أوت، لمدة 48 ساعة ابتداءً من الساعة 6 صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 20/1/2026، مع إجراء التحويلات المرورية التالية:
تحويل حركة المركبات في الاتجاه الآخر (القادم من ميدان محمد ذكي تجاه أسفل كوبرى الأسمرات) ليعمل بنظام الاتجاهين بفاصل نيوجيرسي، مع تنفيذ فتحة دخول وخروج بجزيرة المنتصف لمرور المركبات.
الغلق الكلي لمنزل كوبرى تقاطع سميرة موسى مع محور الشهيد القادم من المقطم اتجاه محور الشهيد نحو ميدان محمد ذكي، مع استكمال حركة المركبات اتجاه محور محمد علي فهمي فالطريق الدائري.
الغلق الكلي لمنزل كوبرى تقاطع محور سميرة موسى مع محور الشهيد القادم من محور محمد علي فهمي اتجاه محور الشهيد نحو ميدان محمد ذكي، مع استكمال السير عبر محور سميرة موسى والدوران والعودة اتجاه محور محمد علي فهمي فالطريق الدائري.
ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.