إعلان

لمدة 48 ساعة.. غلق محور الشهيد المتجه إلى ميدان محمد ذكي بالقاهرة (التحويلات المرورية)

كتب : علاء عمران

02:15 م 20/01/2026

محور الشهيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح خط مياه من خلال الغلق الكلي لمحور الشهيد المتجه إلى ميدان محمد ذكي، بالوصلة من أسفل كوبرى تقاطع سميرة موسى مع محور الشهيد وحتى محطة وقود شيل أوت، لمدة 48 ساعة ابتداءً من الساعة 6 صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 20/1/2026، مع إجراء التحويلات المرورية التالية:
تحويل حركة المركبات في الاتجاه الآخر (القادم من ميدان محمد ذكي تجاه أسفل كوبرى الأسمرات) ليعمل بنظام الاتجاهين بفاصل نيوجيرسي، مع تنفيذ فتحة دخول وخروج بجزيرة المنتصف لمرور المركبات.
الغلق الكلي لمنزل كوبرى تقاطع سميرة موسى مع محور الشهيد القادم من المقطم اتجاه محور الشهيد نحو ميدان محمد ذكي، مع استكمال حركة المركبات اتجاه محور محمد علي فهمي فالطريق الدائري.
الغلق الكلي لمنزل كوبرى تقاطع محور سميرة موسى مع محور الشهيد القادم من محور محمد علي فهمي اتجاه محور الشهيد نحو ميدان محمد ذكي، مع استكمال السير عبر محور سميرة موسى والدوران والعودة اتجاه محور محمد علي فهمي فالطريق الدائري.
ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإدارة العامة لمرور القاهرة محور الشهيد ميدان محمد ذكي كثافات مرورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
أخبار

الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة
زووم

والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة
تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
أخبار مصر

أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
اقتصاد

بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع