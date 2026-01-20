وصول "ميدو" للمحكمة الاقتصادية لنظر استئنافه على حكم حبسه شهرًا

كتب- أحمد عادل:

وصل أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، إلى مقر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، لنظر جلسة استئنافه على حكم حبسه شهرًا، في اتهامه بسبّ وقذف الحكم محمود البنا.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بحبس أحمد حسام "ميدو" شهرًا، بعد إدانته بسبّ وقذف الحكم محمود البنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما نشره خرج عن حدود النقد الرياضي وتحوّل إلى تشهير وإساءة، خاصة في ظل شهرته واتساع قاعدة متابعيه.

وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس شهرًا، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وغرامة مالية 20 ألف جنيه، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه لصالح الحكم.

وكان ميدو قد تقدّم باستئناف على الحكم، فيما دفع محاميه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الاستئناف.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ قدّمه الحكم محمود البنا إلى النيابة العامة، اتهم فيه ميدو بسبّه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة بين الأهلي وبيراميدز أدارها البنا تحكيميًا، بعدما نشر ميدو منشورات اتهم فيها الحكم بمجاملة الأهلي.

