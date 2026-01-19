أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بنقل جثة سيدة من زنين ببولاق الدكرور، والتي اقتحم شقتها رجلان متنكران بزي نسائي "نقاب" وخنقاها وسرقا مصوغاتها الذهبية، إلى المشرحة لبدء إجراءات التشريح، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد أن أظهرت معاينة الجثة وجود آثار خنق حول الرقبة دون أي إصابات طعنية أو ذبحية.

وأكدت النيابة أن تقرير الطب الشرعي سيحسم بشكل نهائي سبب الوفاة والكيفية التي تعرضت لها المجني عليها.

كما تستمع النيابة حاليًا لأقوال ابنة المجني عليها، التي كانت الشاهد الوحيد داخل الشقة وقت الواقعة، للوقوف على ملابسات دخول الجناة وكيفية تنفيذ الجريمة.

وكلّفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وفحص علاقات المجني عليها وتحديد دائرة الاشتباه، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة لرصد تحركات المشتبه بهم ومعرفة خط هروبهم.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف هوية الجناة والمتسببين في ارتكاب الجريمة.

وانتقل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة لإجراء المعاينة، حيث تبين سلامة جميع منافذ الشقة، ما يرجح أن دخول الجناة تم بطريقة مشروعة.

وأفادت الابنة في أقوالها الأولية بأن سيدتين ترتديان النقاب طرقتا باب الشقة، وعقب فتحه اقتحمتا المكان ودفعتاها للداخل قبل تنفيذ الجريمة.

وكشفت المعاينة عن آثار بعثرة بمحتويات الشقة تشير لحدوث مقاومة وبحث عن متعلقات المجني عليها، فيما قام فريق الأدلة الجنائية برفع البصمات والآثار البيولوجية من مسرح الحادث تمهيدًا لتحليلها ومقارنتها لتحديد هوية الجناة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة سيدة في العقد الرابع داخل مسكنها، وعليها آثار خنق حول الرقبة، مع وجود بعثرة داخل الشقة واختفاء مشغولاتها الذهبية.

وأوضحت التحريات الأولية أن الابنة تعرضت للتهديد عند فتح الباب قبل أن تفقد الوعي، لتستيقظ لاحقًا على مقتل والدتها وسرقة حليها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة ومناقشة الجيران وأفراد الأسرة والوقوف على حقيقة روايات شهود العيان.