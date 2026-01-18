إعلان

بـ 3 ملايين جنيه.. الداخلية تكشف محاولة تهريب 11 كيلو مخدرات عبر ميناء القاهرة الجوي

كتب : علاء عمران

04:03 م 18/01/2026

المتهمين

كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى الخارج بميناء القاهرة الجوي، وبحوزتها كمية من مخدر الشابو وزنها قرابة كيلو جرام.
وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة المضبوطة بقصد تهريبها إلى الخارج، وتم بإرشادها ضبط مصدر حصولها على المواد المخدرة، وهما عنصران جنائيان، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزتهما 8 كيلو جرام لمخدر الآيس (الشابو) و2 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة. ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد.

ميناء القاهرة الجوي وزارة الداخلية مخدر الشابو النيابة العامة

