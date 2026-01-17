إعلان

النيابة تطعن على إخلاء سبيل رجل أعمال متهم بإطلاق النار على مدير جيم بالشيخ زايد

كتب : مصراوي

09:03 م 17/01/2026

الاعتداء على صاحب جيم بالشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:
قدّمت النيابة العامة بالشيخ زايد، استئنافًا على قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على محمد شريف، مدير صالة الألعاب الرياضية المعروف بـ"الديزل".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة غدًا استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل، بينما يظل المتهم رهن الحبس لحين البت في الطعن.

وكان قاضي المعارضات قد قرر إخلاء سبيل المتهم "محمد ع."، صاحب معرض سيارات، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، في الاتهامات الموجهة إليه على خلفية إطلاق النار على المجني عليه داخل الجيم.

وكشفت التحقيقات التي تجري تحت إشراف المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية، فانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص العثور على مدير صالة الألعاب الرياضية، المعروف بلقب "الديزل"، مصابًا بطلق ناري في القدم إضافة إلى إصابات بالرأس والوجه، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين عدد من المتدربين داخل الجيم خلال الأيام الماضية، وأن مدير الصالة تدخل لفض الاشتباك واتخذ قرارًا بعدم السماح لأحد أطراف المشاجرة بالعودة للتدريب لحين استقرار الأوضاع.

وأضافت التحقيقات أن المتهم -وهو قريب لأحد الشباب المشاركين في المشاجرة -توجه لاحقًا إلى مدير الجيم لمطالبته بالسماح للشاب بالعودة، ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بإخراج سلاح ناري وإطلاق رصاصة أصابت قدم المجني عليه، ثم اعتدى عليه بالضرب محدثًا إصابات أخرى قبل أن يلوذ بالفرار.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ويدعى محمد. ع، صاحب معرض سيارات، وبمواجهته اعترف بإطلاق النار بدافع "الغضب" من قرار منع قريبه من دخول الجيم.

وباشرت النيابة استجواب المتهم وطلبت تحريات مباحث الشيخ زايد حول الواقعة، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالشروع في القتل، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتعدي على المجني عليه.

