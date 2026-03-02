إعلان

إصابة سوداني ومصري بحالة اختناق في حريق فيلا بالشروق

كتب : محمد شعبان

09:24 م 02/03/2026

حريق بدور فيلا بالشروق

تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من بدروم فيلا بالشروق قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية وتمنع امتداد الحريق إلى باقي العقار.

اندلع حريق داخل بدروم فيلا بالحي الرابع بدائرة قسم الشروق. وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل السريع مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى الطوابق العليا للفيلا المكونة من ثلاثة طوابق.

حريق فيلا بالشروق

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالتي اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة، أحدهما سوداني الجنسية والآخر مصري، وخضعا للإسعافات اللازم.

الحريق دخل مرحلة التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص للوقوف على أسباب اندلاع النيران واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

