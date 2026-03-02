تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من بدروم فيلا بالشروق قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية وتمنع امتداد الحريق إلى باقي العقار.

اندلع حريق داخل بدروم فيلا بالحي الرابع بدائرة قسم الشروق. وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل السريع مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى الطوابق العليا للفيلا المكونة من ثلاثة طوابق.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالتي اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة، أحدهما سوداني الجنسية والآخر مصري، وخضعا للإسعافات اللازم.

الحريق دخل مرحلة التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص للوقوف على أسباب اندلاع النيران واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

