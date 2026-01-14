إعلان

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه من أعلى جبل

كتب : أحمد عادل

11:05 ص 14/01/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل سائق أوبر بمنطقة حلوان، إلى جلسة غدٍ الخميس، للاطلاع.

وشهدت جلسة المحاكمة انسحاب دفاع المتهمين من القضية، فيما قررت هيئة المحكمة انتداب محامٍ للدفاع عنهما.

وكانت النيابة العامة بحلوان قد قررت إحالة المتهمين، "أمير ي." و"كريم ي."، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل المجني عليه "هاني طه"، سائق أوبر بحلوان، وسرقة سيارته، وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن أحد المتهمين استدرج المجني عليه إلى شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، وقام بخنقه مستخدمًا يديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحقيقات أنه بعد فشله في التخلص من الجثة، استعان بشقيقه، حيث تعاونا على وضع الجثمان داخل حقيبة السيارة، ونقله إلى منطقة 15 مايو.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين تخلصا من الجثة بإلقائها من أعلى منطقة جبلية، وأخفيا السيارة تمهيدًا لبيعها، واستوليا على متعلقات المجني عليه الشخصية.

وكانت ابنة السائق قد نشرت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أفادت فيه بتغيب والدها منذ 5 أيام، عقب توجهه لتوصيل أحد الزبائن إلى محافظة الإسكندرية.

وحررت الأسرة بلاغًا بتغيبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قتل سائق أوبر جنايات القاهرة مجمع محاكم 15 مايو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
زووم

هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
إعلامي يحسم الجدل حول أنباء وفاة حسن شحاتة
رياضة محلية

إعلامي يحسم الجدل حول أنباء وفاة حسن شحاتة
وفاة الرئيس القبرصي الأسبق جورج فاسيليو عن عمر ناهز 94 عاما
شئون عربية و دولية

وفاة الرئيس القبرصي الأسبق جورج فاسيليو عن عمر ناهز 94 عاما
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور
أخبار المحافظات

السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور
"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها
زووم

"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
19:00

مصر

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟ كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحارًا من قلب السفينة FENER؟
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور