قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل سائق أوبر بمنطقة حلوان، إلى جلسة غدٍ الخميس، للاطلاع.

وشهدت جلسة المحاكمة انسحاب دفاع المتهمين من القضية، فيما قررت هيئة المحكمة انتداب محامٍ للدفاع عنهما.

وكانت النيابة العامة بحلوان قد قررت إحالة المتهمين، "أمير ي." و"كريم ي."، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل المجني عليه "هاني طه"، سائق أوبر بحلوان، وسرقة سيارته، وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن أحد المتهمين استدرج المجني عليه إلى شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، وقام بخنقه مستخدمًا يديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحقيقات أنه بعد فشله في التخلص من الجثة، استعان بشقيقه، حيث تعاونا على وضع الجثمان داخل حقيبة السيارة، ونقله إلى منطقة 15 مايو.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين تخلصا من الجثة بإلقائها من أعلى منطقة جبلية، وأخفيا السيارة تمهيدًا لبيعها، واستوليا على متعلقات المجني عليه الشخصية.

وكانت ابنة السائق قد نشرت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أفادت فيه بتغيب والدها منذ 5 أيام، عقب توجهه لتوصيل أحد الزبائن إلى محافظة الإسكندرية.

وحررت الأسرة بلاغًا بتغيبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.