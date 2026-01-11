إعلان

قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة شاكر محظور بتهمة بث محتوى خادش

كتب : أحمد عادل

12:12 م 11/01/2026

شاكر محظور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، حجز محاكمة البلوجر شاكر محظور في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام، لجلسة 31 يناير الجاري للحكم.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة استئناف البلوجر «شاكر محظور» على قرار حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المتهم، الذي واجه بلاغات تتهمه ببث محتوى يتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة بغرض تحقيق نسب مشاهدة وجني أرباح مالية.

وفي وقت سابق، كانت النيابة قد قررت إخلاء سبيله ومدير أعماله في قضية أخرى تتعلق بحيازة سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليه بعد تعدد البلاغات ضده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاكر محظور محاكمة شاكر محظور ث محتوى خادش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قضية الدارك ويب.. تغيير مفاجئ في دفاع المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
أخبار المحافظات

قضية الدارك ويب.. تغيير مفاجئ في دفاع المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
مصراوي ستوري

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
مدارس

اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
أخبار السيارات

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة
زووم

يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران