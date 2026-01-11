إعلان

الداخلية: سحب 862 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:47 ص 11/01/2026

تركيب الملصق الإلكتروني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لإحكام السيطرة المرورية والحفاظ على السلامة العامة.

وأسفرت الحملات عن سحب 862 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس الماضي، وتفعيل اللوائح المرورية تجاه المخالفين.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1169 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، في إطار توجيهات الوزارة بضرورة الالتزام بقواعد المرور حفاظًا على الأرواح والحد من الحوادث.

وفي سياق متصل، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة من انتشارها بالشوارع والميادين، وأسفرت الحملات عن رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق والجهات المعنية.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، مع استمرار تقديم خدمة الحجز والسداد الإلكتروني عبر بوابة مرور مصر، تيسيرًا على المواطنين.

تركيب الملصق الإلكتروني وزارة الداخلية الحملات المرورية

