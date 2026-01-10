إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل شائعة المخدرات في عقار مهجور بالمنوفية

كتب : علاء عمران

12:27 م 10/01/2026 تعديل في 12:37 م

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، زاعمًا قيام بعض الأشخاص باستغلال عقار مهجور لتعاطي المواد المخدرة بمحافظة المنوفية.

وبالفحص، تبين عدم صحة هذه الادعاءات، وتم تحديد وضبط صاحب الحساب، عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة السادات، وعند مواجهته أقر بنشر الادعاء الكاذب، مبررًا ذلك بأن العقار المشار إليه مهجور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب | مستند

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية تعاطي المخدرات محافظة المنوفية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل
زووم

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل
أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس
أخبار مصر

أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس
أسطورة الجمال.. 12 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

أسطورة الجمال.. 12 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق

حذاء يتسبب في إيقاف حكم بكأس الأمم الأفريقية.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

حذاء يتسبب في إيقاف حكم بكأس الأمم الأفريقية.. ما القصة؟
الصور الأولى من مراسم تشييع جنازة هلي الرحباني ابن فيروز
زووم

الصور الأولى من مراسم تشييع جنازة هلي الرحباني ابن فيروز

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار