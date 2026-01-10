الداخلية تكشف تفاصيل شائعة المخدرات في عقار مهجور بالمنوفية

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، زاعمًا قيام بعض الأشخاص باستغلال عقار مهجور لتعاطي المواد المخدرة بمحافظة المنوفية.

وبالفحص، تبين عدم صحة هذه الادعاءات، وتم تحديد وضبط صاحب الحساب، عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة السادات، وعند مواجهته أقر بنشر الادعاء الكاذب، مبررًا ذلك بأن العقار المشار إليه مهجور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

